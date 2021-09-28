Taliban, Kabil Üniversitesi’ne kadınların girişini yasakladı

Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da yönetimi devralmasının ardından kadınlara yönelik kısıtlamaların kapsamı hızla genişliyor. Son olarak ülkenin önde gelen yüksek öğretim kurumu Kabil Üniversitesi’ne kadınların girişi yasaklandı.

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New York Times’ta yer alan habere göre yeni rektör Muhammed Eşref Hayrat, ‘herkes için gerçek İslami koşullar sağlanana kadar‘ kadınların okumak ya da çalışmak için üniversiteye gelemeyeceğini söyledi ve ekledi: “Önce İslam.”

Hayrat NYT’nin haberini alıntılayarak yaptığı bir sonraki paylaşımında güvenli bir İslami ortam yaratmak için çok çalıştıklarını‘ ekledi.

Rektör iki hafta önce yaptığı bir açıklamada ülkedeki okulları ‘fuhuş merkezleri‘ olarak nitelemişti.

Radikal İslamcı Taliban, ülkede iktidarı ele geçirmesinden sonra kadınların okumasına, çalışmasına ve hatta hükümete katılmasına izin vereceği yönünde mesajlar göndermişti.

Ancak bölgedeki uygulamalar şu ana kadar pek de söylemlerle uyuşmadı

Taliban liderleri açıkladığı yeni kabinede yine hiçbir kadına yer vermedi. Yeni hükümet ayrıca güvenlik endişelerini öne sürerek kadınların işyerine geri dönmesini de yasakladı.

90’lı yıllardaki uygulamalar

Taliban 1996’da da ülkeyi büyük ölçüde kontrolü altına almış ve 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD’nin düzenlediği operasyon ile iktidarına son verilmişti.



Bu dönemki Taliban yönetiminde, kadınlar sadece burkayla ve bir erkeğin refakatinde sokağa çıkabiliyordu. Kız çocuklarının okula gitmesine de izin verilmiyordu.

Yine bu dönemde kadınlar meydanlarda halkın gözü önünde kırbaçlanıyor ve cezalandırılıyordu.