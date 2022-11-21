Taksim saldırısında ölen öğretmen ve öğrencilerin isimleri okullarda yaşayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden üçünün eğitim camiasından olduğunu, isimlerinin okullarda yaşayacağını duyurdu.

Saldırının düzenlendiği alana giden İstanbullular çiçek bırakarak ölenleri anıyor. Fotoğraf: AA

Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde, 13 Kasım’da düzenlenen bombalı saldırıda, Öğretmen Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı. İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Özer, yazı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli öğrencimiz Ecrin’in adını Adana’da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı ‘Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu’ oldu. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar’ın adlarını da İstanbul’da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Eyüpsultan’da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy’un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokulu’na, kızı Yağmur Uçar’ın adınıysa eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız.”