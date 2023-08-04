Kanserle mücadele eden Gazeteci Süleyman Özışık, hayatını kaybetti.

Süleyman Özışık.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le görüşmesiyle gündeme gelen İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Innâ lillâhi we innâ ileyhi raciun

Kardesim Suleyman Özışık’ı kaybettik. — Hadi OZISIK🇹🇷 (@HadiOzisik) August 4, 2023

Özışık bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bir gazetecinin Peker ile eski içişleri bakanı Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yaptığını belirtmişti. Sosyal medyada İnternethaber sitesinin sahipleri Süleyman ve Hadi Özışık kardeşlerin adı ortaya atılmıştı.

Hadi Özışık, Özel’i ‘siyasi namussuzluk’la suçlamış ve “Ne Peker’le ne Soylu’yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kat’a” demişti.

Bunun üzerine Peker, Twitter’dan art arda Hadi Özışık’la görüntülü konuştuğu iki video yayınlamıştı. Soylu bunun ardından Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özışık kardeşler, bu nedenle hem maddi hem de manevi anlamda zor günler geçirdiklerini duyurmuştu.

Hadi Özışık, kardeşinin kansere yakalanışını da bu sürece bağlayarak, “Artık kına yakabilirsiniz çünkü Süleyman Özışık yaşadıklarından ötürü maalesef kansere yakalandı” demişti.