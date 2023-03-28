SPK’dan Halkbank ve Vakıfbank’ın sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halkbank ve Vakıfbank’ın tahsisli sermaye artırımına onay verdi.

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SPK haftalık bültenine göre, Halkbank’ın 4 milyar 969 milyon 121 bin liralık, Vakıfbank’ın ise 7 milyar 111 milyon 364 bin liralık tahsisli sermaye artırımı onaylandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

*Halkbank’ın 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4 milyar 969 milyon 121 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli olarak satılacak.

*Pay başına satış fiyatı, banka tarafından borsaya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde tespit edilecek. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 30 milyar TL olacak şekilde, prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.

*Vakıfbank’ın 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7 milyar 111 milyon 364 bin TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli olarak satılacak.

*Pay başına satış fiyatı, banka tarafından borsa’a yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde tespit edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 32 milyar TL olacak şekilde, prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.

Hükümetin seçim öncesi kredi dalgası planı

14 Mayıs’taki seçim öncesi kredi kullanımını artırmayı hedefleyen hükümet, kamu bankaları için sermaye artırımı planını daha da büyütmüştü.

Buna göre Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’ın sermayesi toplamda 5,5 milyar dolar (105 milyar lira) artırılacak. İlk planda her bankaya 20’şer milyar lira düşüyordu.

Sermayeyi neredeyse bütün kamu şirketlerini elinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu (TVF) gönderecek. TVF’nin yönetim kurulu başkanıysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Kamu bankaları son dört-beş yıldır ucuz finansman ve Kredi Garanti Fonu kredileriyle ekonomiyi desteklerken, bu bankalardaki sermaye ihtiyacını da artırıyor. Kamunun kredi pazarından aldığı paysa sağlanan bu desteklerle tarihi zirvelere yükseldi.

Kamu bankalarındaki son iki sermaye artışı TVF tarafından yapılırken, kamu bankalarına Mart 2022’de de 51,5 milyar lira, Mayıs 2020’deyse 21 milyar lira sermaye desteği sağlanmıştı.