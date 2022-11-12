Soylu, Özel’i hedef aldı, CHP’de hesap soracak birini aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyelere hapis cezası verilmesini ‘hukuksuz’ bulan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i hedef aldı: “CHP’de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?”

Fotoğraf: Soylu, Özel üzerinden CHP’de çatlak oluşturma arayışında. (AA)

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatların mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılandığı davada mahkeme, 20 avukata toplamda 146 yıl yedi ay hapis cezası vermişti.

Konu hakkındaki haberi Twitter’dan paylaşan CHP’li Özel, ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyeler Barkın Timtik ve Oya Aslan’a verilen cezaların hukuki olmadığını vurguladı: “Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyeler Barkın Timtik ve Oya Aslan’a delilsiz bir dosya üzerinden verilen ceza hukuki değildir. Bu hukuksuzlukları yıllardır yaşayan bizler bu yanlış kararların tek tek geri alındığına da çok yakında tanık olacağız!”

Soylu alıntılayıp hedefe koydu

Söz konusu tweet’i alıntılayan Soylu, Özel’i hedef aldı. Soylu, “Teröristleri sözde ‘gazeteci‘ diye raporla korumaya çalışan CHP’nin şimdi de ‘özel‘ terörist sevicisi, mahkeme kararı ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen ve mahkumiyet alan DHKP-C’li teröristlere sahip çıkıyor. CHP’de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu” diye yazdı.

Davada ceza alanlar

Şükriye Erden: ‘Örgüt propagandası yapmak‘ suçundan dört kez 10 ay hapis cezası. (Hükmün açıklanması geri bırakıldı)

Özgür Yılmaz: ‘Örgüt propagandası yapmak‘ suçundan bir yıl hapis cezası. (Özgür Yılmaz, İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hapis cezası kesinleştiği için hükümlüydü.)

Naciye Demir: ‘Örgüt propagandası yapmak‘ suçundan beş kez 10 ay hapis cezası. (Hükmün açıklanması geri bırakıldı)

Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi Özer Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz, Selda Yılmaz: ‘Örgüt üyeliği’ suçundan her birine ayrı ayrı altı yıl üç ay hapis cezası

Gülvin Aydın: ‘Örgüt üyeliği’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası, ‘örgüt propagandası yapmak‘ suçundan 10 ay hapis cezası. (Hükmün açıklanması geri bırakıldı)

Güçlü Sevimli: ‘Örgüt propagandası yapmak‘ 10 ay hapis cezası (Hükmün açıklanması geri bırakıldı), ‘örgüt üyeliği‘ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası.

Betül Vangölü Kozağaçlı: ‘Örgüt üyeliği’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası, ‘örgüt propagandası yapmak‘ suçundan iki kez 10 ay hapis cezası. (Hükmün açıklanması geri bırakıldı)

Taylan Tanay: ‘Örgüt üyeliği’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası, ‘örgüt propagandası yapmak‘ suçundan beş kez 10 ay hapis cezası (Hükmün açıklanması geri bırakıldı), ‘direnme’ suçundan 10 ay hapis cezası. (Hükmün açıklanması geri bırakıldı)

Oya Aslan: ‘Örgüt üyeliği’ suçundan 10 yıl altı ay hapis cezası, ‘örgüt propagandası yapmak‘ suçundan altı kez bir yıl hapis cezası

Barkın Timtik: ‘Örgüt üyeliği’ suçundan 12 yıl hapis cezası, ‘örgüt propagandası yapmak‘ suçundan altı kez bir yıl hapis cezası, ‘direnme‘ suçundan bir yıl hapis cezası.

Selçuk Kozağaçlı: ‘Örgüt üyeliği’ suçundan 12 yıl hapis cezası, ‘örgüt propagandası yapmak‘ suçundan bir yıl hapis cezası

Ne olmuştu?

ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakkındaki dava 2013’te başladı. Dosyayı darbe girişiminden sonra ihraç edilen ve tutuklanan savcı ve emniyet görevlileri hazırladı.

Bu dava sürerken aynı delillerle dernek üyesi bazı avukatlara 2017’de bir operasyon daha düzenlendi. Bu operasyonun sonucunda İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir dava daha açıldı. Bu davanın bazı sanıkları ilk davada da yargılanıyordu.

2017’de başlayan davanın ilk duruşması Eylül 2018’de görüldü. Beş gün süren ilk duruşmadan sonra mahkeme tutuklu bütün avukatları tahliye etti. Aynı gece savcı karara itiraz etti ve tahliye edilen avukatlar hakkında aradan 24 saat geçmeden tekrar tutuklama kararı verildi. Tahliye veren hâkim de başka bir mahkemeye gönderildi. Mahkeme başkanlığına da hâkim Akın Gürlek getirildi. Gürlek, avukatlar hakkında iddialarda bulunarak tutuklanmalarını sağlayan tanık Berk Ercan’ı soruşturma aşamasında tutuklayıp yargılama aşamasında da tahliye etmişti.

Mahkeme, bu davada Mart 2019’da avukatlara ceza yağdırdı. Avukatlar toplamda 159 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Eylül 2020’de 14 avukat yönünden mahkûmiyet kararını onadı. Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in İstanbul 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt yöneticiliği’ suçlamasıyla yargılandığını, 2017’deki dosyada ise ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığını anımsatan Yargıtay, bu kişilerin mahkûmiyetini bozdu ve dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesine hükmetti. Böylece yargılama Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı yönünden ilk dosyada birleşti.

Dava kapsamında tutuklu yargılanan avukat Ebru Timtik, adil yargılanma talebiyle 238 gün boyunca ölüm orucu tutmuş, 27 Ağustos 2020’de yaşamını yitirmişti.

Davanın dayanağı olan ve yıllardır asıllarına ulaşılamayan Belçika-Hollanda belgeleri geçtiğimiz ocak ayında mahkemeye ulaşmıştı. Mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan, bu belgelerin Hollanda’daki bir operasyonda ele geçirildiğini ve asıllarının 2005 tarihli bir mahkeme dosyasında bulunduğunu söylemişti. Horasan, bu DVD’nin 25 Ocak 2007’den bu yana hiç açılmadığını belirterek, incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na göndermişti. Avukatlar, söz konusu belgelerin bulunduğu DVD’nin müdahaleye uğramış olabileceğini söylemiş, başkan Horasan da “Bu belgeler orijinal, çünkü Ramazan Akyürek’in yazısında orijinal olduğunu söylüyor” diye yanıt vermişti. Oysa başkan Horasan, bu mahkemedeki görevinden önce İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı olarak Hrant Dink davasında Emniyet İstihbarat eski daire başkanı Ramazan Akyürek’i tutuklu yargılamıştı. Akyürek, yargılama sonunda ‘resmi belgede sahtecilik’, ’resmi belgeyi yok etmek’ ve ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından mahkûm edilmişti.

Söz konusu belgelerle ilgili rapor ise eylül ayında görülen duruşmasında dava dosyasına girmişti. Rapora göre, CD ve DVD’lerin herhangi bir müdahaleye uğrayıp uğramadığı araştırılmadı. Mahkeme, dosyaya gelen ATK raporunun yeterli olduğunu söyleyerek avukatların süre taleplerini de reddetti.

Belgeler mahkemeye ulaştığında duruşma savcısı Haluk Tunç, 17 Kasım 2021’de görülen duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etmiş, avukatların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Savcı Tunç, esas hakkındaki mütalaasında avukatların ‘örgüt yöneticiliği’, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.