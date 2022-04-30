Sisi’nin de gönlü olsun: İhvan’ın yayın organı Türkiye’den çıktı

Müslüman Kardeşler’in (İhvan) kanalı ‘Mekameleen TV‘ Türkiye’deki yayınlarını sonlandırdı. Kanal, stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacak.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye son yıllarda Mısır, Suriye, Yemen ve Libya gibi Arap ülkelerindeki muhalif medyanın merkezi haline gelmişti. Başta Mısır olmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinin, Müslüman Kardeşler örgütünün Türkiye’deki faaliyetlerindense rahatsız oldukları biliniyor.

Bu durum ayrıca Türkiye ile söz konusu ülkeler arasında yıllardır devam eden gergin ilişkilerin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Televizyon kanalı, Türkiye’deki yayın faaliyetlerini bitirirken, ‘kimseden gizlenmeyen mevcut koşullardan ötürü‘ açıklaması yaptı. Kanalın Türkiye’den çıkma zamanlaması ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a yaptığı geziyle aynı ana denk geldi.

İstanbul’da ‘Mekameleen‘ dışında Müslüman Kardeşler’le bağlantılı ‘El-Sharq‘ ve ‘Vatan‘ kanallarının bürosu da var.

AFP haber ajansı, geçen yılın mart ayında, Türk yetkililerin, muhalif medyaya darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhine yapılan yayınların tonunun düşürülmesi tavsiyesinde bulunduğunu yazmıştı.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler, 2013 yılında Müslüman Kardeşler örgütünün desteklediği Muhammed Mursi’ni Cumhurbaşkanlığı görevinden düşürülmesinin ardından gerginleşmişti.

İki ülke, son yıllarda özellikle Libya konusunda derin görüş ayrılığına düşmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Mart’ta Mısır’la ilk diplomatik temasın kurulduğunu açıklamış, Mısır ise yumuşamanın sağlanması için Ankara’dan daha fazla adım atılmasını beklediğini bildirmişti.