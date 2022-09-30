Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı’ya müebbet hapis cezası: İstinafa taşınacak

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin’i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle’ yargılanan Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin avukatları kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

27 Ekim 2021’de Şirin’in evinden bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, durumu polise bildirmişti. Sağlık ekipleri Şirin’i evin salonunda boğazı kesilmiş halde ölü bulmuştu. Yakalanan 25 yaşındaki Furkan Zıbıncı ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan Zıbıncı tutuklanmıştı. Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ‘tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

AA’nın aktardığına göre Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşmasına sanık Zıbıncı, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Şirin’in babası Halil Şirin, annesi Pervin Tokat ve taraf avukatlarıysa salonda hazır bulundu.

Baba Şirin, çıkacak hiçbir kararın kızlarını geri getirmeyeceğini belirterek şöyle konuştu: “Mahkemenin alacağı karar bizim için sadece teselli olacak. Biz kızımızdan hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Acıların en büyüğünü yaşıyoruz. İnsan bunu rüyasında bile görmek istemez ama biz bu kabusu ölene kadar yaşayacağız.”

Anne Pervin Tokat da kızına dünyanın kötülüklerini yeteri kadar anlatmadığı için pişman olduğunu söyledi.

Sanık Zıbıncı savunmasında pişman olduğunu, olayı tasarlayarak yapmadığını söyleyerek cezasında indirim talep etti. Mahkeme heyeti, Zıbıncı’ya ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Anne cezayı az buldu

Anne Tokat, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın cinayeti canavarca hisle ve tasarlayarak işlediğini belirterek verilen cezayı az bulduğunu, ağırlaştırılmış müebbet beklediklerini söyledi: “10 yıl olsa da beklerim ama onun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı günü görmeden ölmeyeceğim.”