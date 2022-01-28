Şebnem Şirin cinayetinde ‘görev ihmali’nden soruşturma açılan polislere takipsizlik

Denizli’de 25 yaşındaki Şebnem Şirin’in erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından öldürülmesinde, ‘görevi ihmal’ ettikleri iddiasıyla iki polis hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı alındı.
27 Ekim 2021’de Şirin’in evinden bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, durumu polise bildirmişti. Sağlık ekipleri Şirin’i evin salonunda boğazı kesilmiş halde ölü bulmuştu. Yakalanan 25 yaşındaki Furkan Zıbıncı ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan Zıbıncı tutuklanmıştı.
Şebnem Şirin’in annesi Pervin Tokat, 27 Ekim’deki olayda, gürültü duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polislerin, yeterli araştırmayı yapmadan bölgeden ayrıldığını savunan bir dilekçeyle şikayetçi oldu.
Başsavcılık, gürültü ihbarı üzerine belirtilen dairenin bulunduğu bölgeye sevk edilen iki polis hakkında ‘görevi ihmal’ suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturmada ifade veren polisler, ‘ihbarcının yanlış bilgi verdiğini, daire numarasını söylemediğini buna karşın sokakta araştırma yaparak 10 dakikada olay yerine ulaştıklarını, olumsuz durum tespit edemedikleri için bölgeden ayrıldıklarını’ öne sürdü.
AA’nın aktardığına göre soruşturma sonunda polislerin ihmali bulunmadığı kanaatine varan savcılık, olay hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.