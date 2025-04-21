Saraçhane eylemleri: 49 gencin duruşması 24 Ekim'e ertelendi

FURKAN KARABAY

Saraçhane eylemlerine katıldığı için üç yıla kadar hapsi istenen 49 gencin ilk duruşması görüldü. Bir sonraki, 24 Ekim 2025’te.

Saraçhane eylemleri. Fotoğraf: CHP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde yüzlerce genç gözaltına alınmış, 301’i tutuklanmıştı.

Bazıları halen bazıları tutuksuz yargılanan gençlerden 49’u bugün İstanbul 70’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

49 genç, ‘Her yer Taksim, her yer direniş’, ‘Bizim gibi üç çocuk daha ister misin’, ‘Hak hukuk adalet’ sloganları gerekçe gösterilerek ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet’ suçlamasıyla yargılanıyor. 14’ü ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklu. Tutuklular, duruşmaya kelepçeli olarak cezaevinden getirildi.

Çok sayıda avukat ve gençlerin aileleri de katıldığı için duruşma, salonu daha büyük 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘İddianame, olmayan yasa maddesine dayandırılıyor’

Avukatlardan Berat Tanrıverdi, İstanbul Valiliği’nin, eylemleri yasaklama kararının da iddianamenin de olmayan yasa maddesine dayandırıldığını söyledi:

“İddianamede suç yeri olarak Şişli yazmaktadır ancak gözaltılar Fatih civarında yapılmıştır. İddianame özensiz şekilde hazırlanmıştır ve bu durum iddianamenin geri kalanı hakkında da şüphe oluşturmaktadır. İddianamenin iadesini ve müvekkilim dahil tüm sanıkların derhal beraatini talep ediyoruz.”

Avukatların tüm talepleri reddedildi

Avukatlar, “Somut olarak hiçbir gencin hangi suçtan yargılandığını bilmiyoruz. ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganının kanunsuz sayıldığı bir iddianame söz konusu” dedi ve derhal beraat talep etti. Savcılık, avukatların taleplerinin reddedilmesini istedi.

Hakim, henüz delillerin toplanmamış, iddianameninin kabul edilmiş ve bilirkişi raporunun hazırlanmamış olduğunu söyleyerek tüm taleplerin reddine karar verdi.

Avukatlar, “Hukuksuzluk işliyorsunuz. Savunulacak bir durum yok. İddianamede suç yeri yok, suça dair görüntü yok. Deliller toplanmadı diyorsunuz, deliller toplanmadan nasıl savunma alacaksınız. Deliller toplanamdan savunma yapmayacağız” diyerek karara itiraz etti.

Tartışmaların ardından savunması alınması için kürsüye getirilen genç, “Hakkımdaki deliller kesinleştirilmeden savunma yapmak istemiyorum” dedi.

Avukatlar, reddi hakim talebinde bulundu. Hakim, talep sonrası ara verdi.

‘Duruşma salonunu polis değil hakim idare eder’

Aranın ardından salona tekrar kelepçeli şekilde getirilen tutuklu gençler alkışlarla karşılandı. Polisin salondan çıkardığı bazı izleyecileri çıkarmasına tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Duruşma salonunu polis değil hakim idare eder” dedi. Suiçmez’i salonda bulunan gençlerin aileleri alkışlarla destekledi.

Savcı, avukatların reddi hakim talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, talebin duruşmayı uzatmayı amaçladığı iddiasıyla reddine karar verdi.

Duruşmanın yapıldığı salon. Fotoğraf: Diken

‘Görüntüler dosyaya sonradan konuldu’

Tartışmaların ardından sırayla savunmaların alınmasına devam edildi. Savunma yapan genç, “Bölgeden uzaklaşmak isterken, tramvay durağında ters kelepçeli şekilde gözaltına alındım” dedi.

Devamında kürsüye gelen gençler, bilirkişi raporu geldikten sonra savunma yapacaklarını, dosyadaki video kayıtlarını izlemediklerini belirtti.

Avukatlar görüntü kayıtlarının dosyaya sonradan konulduğuna dikkat çekti:

“Görüntü kayıtlarının ne şekilde toplandığının, hangi tarihte teslim edildiğinin mahkemenizce tespit edilmesini talep ediyoruz. Tutuklu müvekkiller en son dün akşam yemek yemişler, yemek yemelerine izin verilsin ki insan haklarına uygun şekilde sorguları tamamlansın.”

Avukatlardan biri “Hakime hanım vicdanınıza sesleniyoruz, siz en son ne zaman yemek yediniz” diye sordu. Hakim, “Bir saate duruşma biter o zaman yerler” diyerek savunmaların alınmasına devam etti. Avukatların itirazı sonrası tutuklu gençlere sandviç verildi. Hakim duruşmaya bir saat sonra devam edileceğini açıkladı.

24 Ekim’e ertelendi

Duruşmaya, 15:50’de devam edildi. Sırayla savunması alınan gençler, görüntüleri incelemeden savunma yapmayacaklarını yineledi.

Avukatlar ve gençlerin sözlerinin ardından mahkeme, savunmalar için süre verdi. Mahkeme, valiliğinin yasaklama yazısının ne şekilde tebliğ edildiğine ilişkin evrak da istedi.

Duruşma, 24 Ekim 2025’e ertelendi.