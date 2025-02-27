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Yaramazlara biraz batar!

Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin hakkında iddianame: İki yıldan dört aya kadar hapis istemi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem’e hakaret ettiği iddiasıyla iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Fotoğraf: CHP

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Yeğin’in söz konusu hakareti meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi Youtube sayfasında yayınlandığı aktarıldı.


Yeğin’in avukatı söz konusu konuşmanın ifade hürriyetiyle temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Yeğin hakkında ‘hakaret’ suçundan bir yıldan iki yıl dört aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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