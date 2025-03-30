Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme

Komedyen Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz’ın ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ paylaşımına Tarık Akan’ın da olduğu 1 Mayıs paylaşımıyla tepki gösterdi.

Fotoğraf: Şahan Gökbakar-Cem Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odakları operasyonlara ve ardından başlayan protestolara sessiz kalan ünlüler, sosyal medyada eleştirilmişti.

O ünlülerden biri de Cem Yılmaz’dı. Yılmaz tepkilerden günler sonra “Gidişattan memnun değilim” demiş tutuklu kalan gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Yılmaz, kendisini eleştirenlere de Mazhar Alanson’la başrolü paylaştığı, ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ filminin afişini “Sen giderken ben dönüyordum” notuyla paylaştı.

Sen giderken ben dönüyordum. pic.twitter.com/wsnrAf4sDA — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 29, 2025

Gökbakar da bu paylaşıma Instagram hesabından tepki gösterdi. Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar’ın 1970’lerdeki 1 Mayıs yürüyüşünde çekilen fotoğrafı “Asıl sen giderken, onlar dönüyordu” notuyla paylaştı.