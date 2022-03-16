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Rusya’da bekletilmişti: Ayçiçek yağı yüklü ‘Lilac’ adlı gemi Mersin’de


Rusya’nın Yisk Limanı’ndan 9 Mart’ta yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ‘Lilac’ adlı gemi, Mersin’e ulaştı.

Fotoğraf: AA


Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya girmesinin ardından Azak Denizi’ndeki limanlarda, Türkiye’ye ait toplam 28 bin ton ayçiçek yağı yüklü altı geminin çıkışına izin verilmemişti. Gemilerin engellenmesi sonrası basında yağ krizinin kapıda olduğuna yönelik haberler çıkmış, hükümet gemiler için Rusya’yla temasa geçmişti.


AA’nın haberine göre Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA’ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçek yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.

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