Rusya’da bekletilen Türk gemileri yola çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya’da bir süredir bekletilen Türk sahipli 18 gemiden 17’sinin demir aldığını bildirdi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Türk gemilerinin Azak Denizi’ndeki Rus limanlarından kalkışına izin verilmemişti.

Kurumun Twitter‘daki paylaşımı şöyle: “24 Şubat’tan beri Azak Denizi’ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17’si kalkış yaptı, bir gemi Temruk’da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch’de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir.”