‘O gemi’ 18 Mart’ta Mersin Limanı’nda

Rusya’nın Rostov-On-Don Limanı’ndan yola çıkan 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya girmesinin ardından Azak Denizi’ndeki limanlarda, Türkiye’ye ait toplam 28 bin ton ayçiçek yağı yüklü altı geminin çıkışına izin verilmemişti. Gemilerin engellenmesi sonrası basında yağ krizinin kapıda olduğuna yönelik haberler çıkmış, hükümet gemiler için Rusya’yla temasa geçmişti.
AA’nın aktardığına göre Rusya bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki ‘Glard 1‘ isimli tanker, saat 03:20’de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.
Ambarlarında 6 bin 407 ton ayçiçek yağı bulunan ve Mersin Limanı’na doğru yol alan gemi, saat 04:20’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.
Geminin 18 Mart’ta Mersin’de olması bekleniyor.