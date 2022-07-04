Rusya: Ukrayna şehrimize füze attı

Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod şehrine füze saldırısı yapıldı. Saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti. Rusya, füzeyi Ukrayna’nın attığını iddia ediyor.

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Şehrin valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram’da yayımladığı mesajda, saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını, saldırı sonucunda da en az üç kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 50 binanın hasar gördüğünü veya yıkıldığını dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, “Bu füze saldırısında kasıtlı olarak Rus şehirlerindeki sivil nüfus hedef alındı” dedi.

Konaşenkov, ayrıca, “Rus hava savunma sistemleri, üç Ukrayna füzesini imha etmişti ancak, füzelerden birinin parçaları bölgeye düştü” dedi.

Ukrayna, saldırıyı üstlenmedi.