Ukrayna-Rusya arasında en büyük esir takası

Ukrayna, Rusya’nın işgalinden bu yana en büyük savaş esiri takasının yapıldığını duyurdu. 95’i Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasını savunanlar olmak üzere 144 asker serbest bırakıldı.

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The Guardian‘ın aktardığına göre, Ukrayna askeri istihbaratı, yayımladığı Telegram mesajında, “Bu, tam ölçekli Rus işgalinin başlangıcından bu yana en büyük esir değişimi” dedi. Mesajda, serbest bırakılan Ukraynalıların çoğunun yanıklar ve ampütasyonlar da dahil olmak üzere ciddi yaralanmaları olduğu ve şu anda tıbbi bakım aldıkları belirtildi.

Rus yanlısı ayrılıkçı lider Denis Puşilin, “Ukrayna silahlı kuvvetlerinden çoğu yaralı olan aynı sayıda esiri Kiev’e teslim ettik. 144 Rus ve ayrılıkçı asker de Rusya’ya iade edildi. Asıl görevimiz özel bir askeri operasyona katılan savaşçıları kurtarmak” diyerek esir takasını doğruladı.

Ukrayna, teslim edilen esirler arasında Azak Alayı’nın 43 üyesinin olduğunu söyledi. Azak Alayı, 2014’te Ukrayna’nın doğusunda Rusya destekli güçlerle savaşmak için gönüllü bir milis güç olarak kurulmuştu. Üyelerinin çoğu aşırı sağcı görüşlere sahipti. Alay, Ukrayna Ulusal Muhafızları’na entegre edildi ve şimdi faşist, ırkçı veya neo-Nazi olduğunu reddediyor.

Rus devlet medyası da, alayın varlığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkeyi “Nazilerden arındırma” sözü vermesi üzerine, Ukrayna’nın Nazizm’e bulaştığına yönelik iddiasına kanıt olarak kullandı.

Mahkum değişimi kararı, bazı politikacılar tarafından tepkiyle karşılandı. Moskova Duması üyesi ve devlet haber muhabiri Andrei Medvedev, takasla ilgili “Neden Azak askerlerini değiştirmek zorunda kaldık? Değiştirebileceğimiz başka kimse yok muydu” dedi.

Kremlin’den esir takasıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.