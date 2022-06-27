Rusya, Ukrayna’da AVM’yi vurdu: 10 ölü

Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulması sonucu 10 kişi öldü.
Rusya’nın Ukrayna işgali yaklaşık dört aydır devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000’den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açıklamasında Amstor Alışveriş Merkezi’nin, Rusya’nın Kursk bölgesinden ‘Tu-22M3’ tipi savaş uçaklarının fırlattığı ‘Х-22’ füzeleriyle vurulduğu belirtildi.
Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin de itfaiye ekiplerinin, vurulan alışveriş merkezinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek “Saldırı sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 40’tan fazla kişi yaralandı” dedi.