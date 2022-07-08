Rusya, Batı yaptırımlarını delmek için bir yol daha buldu

Hindistan’da bir çimento imalatçısı, Rusya’dan Çin’in para birimi yuanı kullanarak kömür satın aldı. Yuan, ikili ticarette Çin haricinde tercih edilmiyor ama bu yöntem, Rusya tarafından Batı’nın yaptırımlarına karşı etkili bir şekilde kullanılabilir.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre Hindistan’ın en büyük bankası HDFC’nin de dahil olduğu ilginç bir alışveriş kaydedildi. Alışverişe en büyük global bankalardan HSBC de dahil oldu.

Habere göre, Hindistanlı bir çimento imalatçısı, yuanı kullanarak Rusya’dan kömür satın aldı.

Normalde, bu tarz alışverişler dolar üzerinden SWIFT sistemi aracılığıyla yapılıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımlardan birisi de Rusya’nın SWIFT sisteminden ve küresel ekonomiden olabildiğince dışlanmasıydı.

Yuan, bu yaptırımların dışında kalıyor. Yani Yuan aslında Rusya için güvenli bir liman oluşturuyor. Söz konusu ticaretin de Batı’nın yaptırımları ‘deldiğine’ dair bir iddia da yok.

Hindistan gıda ve enerjideki bağımlılığı nedeniyle siyasi olarak Rusya’ya yakın bir pozisyon takınıyor. Hindistan ayrıca Ukrayna’nın işgali konusunda Rusya’ya karşı Batı’ya destek mahiyetinde herhangi bir adım atmadı. Bu nedenlerden dolayı Rusya’nın taraf olduğu ticaretlerde Yuan kullanımının artabileceği düşünülüyor.

Rusya Avrupa ülkelerine doğalgaz satarken ruble kullanımını zorunlu tutmuştu, bu yolla bazı yaptırımları aşmayı başarmıştı.

Bahsedilen kömür ticareti 172,7 milyon yuan yani 25,74 milyon dolar tuttu.