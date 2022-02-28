Rusya’ya SWIFT yaptırımına Japonya da katıldı

Japonya, Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrası Rusya’ya karşı, ABD ve Avrupa ülkelerinin bazı Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacak.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, katıldığı televizyon programında, Rusya’nın saldırısı için “Müsamaha gösterilemez” derken, bunu ‘statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi’ diye yorumladıklarını söyledi.
Müdahalenin ‘uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini’ ve bunu şiddetle kınadığını belirten Kişida, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bazı hükümet yetkililerin mali mal varlıklarının dondurma kararı aldıklarını bildirdi.
Uluslararası toplumun ‘birleşmiş ve kararlı yaptırımlarının önemine’ değinen Kişida, ülkesinin bazı Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacağını belirtti.
‘Pervasız şiddet hamlesinin devasa maliyeti olduğunu göstereceklerini’ kaydeden Kişida, Ukrayna halkına 100 milyon dolarlık acil yardım ve Japon yeni cinsinden 100 milyon dolarlık kredi desteği sağlanacağını da sözlerine ekledi.