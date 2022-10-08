Putin’e ‘mikro penisli’ doğum günü hediyesi

Liderler Ukrayna-Rusya savaşı için Prag’da bir araya gelirken, protestocular Putin’in 70’inci doğum gününü mikro penisli çıplak Putin heykeliyle ‘kutladı’.

Fotoğraf: Reuters

40’tan fazla ülkeden liderler, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji krizi karşısında Avrupa’yı bir araya getirmeyi amaçlayan yeni bir forumun açılış zirvesi için Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önerisiyle kurulan 44 üyeli Avrupa Siyasi Topluluğu’nun amacı, Avrupa Birliği ülkeleriyle Britanya, Türkiye, Batı Balkanlar ve Kafkaslar bölgesi gibi üye olmayan devletler arasındaki işbirliğini geliştirmek.

Czech people strike again. On the second day of the Prague Summit, this installment welcomes the heads of states.

You can see Putin with toilet brush and bloody washing machine and below him Lukashenko with a hockey stick. pic.twitter.com/O5lKIRrmXv — Král Lïdí (@KraalLidii) October 7, 2022

Liderlerin görüşmeleri sürerken, insan hakları aktivistleri savaşı ve Putin’i protesto etmek için Prag kalesinin önünde toplanarak Putin’in altından bir klozete oturmuş çıplak ve mikro penisli heykelini taşıyarak tepki gösterdi.

İlk kez Nisan 2021 tarihinde Prag’daki Rus Konsolosluğu’nun önünde görünen heykelin Putin karşıtı eylemlere ‘desteği’ devam ediyor.

A group Kaputin placed Putin's effigy “Naked Killer” – naked, seated on a gold toilet🚽, outside the Russian embassy in Prague in an action of protest against the imprisonment of @Navalny, Kremlin's aggression against Ukraine, and human rights violations.https://t.co/QUXl0ATYSM pic.twitter.com/yGpeqmmrNu — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) April 16, 2021

70’inci yaşına giren Vladimir Vladimirovich Putin, 7 Ekim 1952’de St. Petersburg’da doğdu. Sovyetler Birliği’nin ana güvenlik teşkilatı olan KGB için 16 yıl çalıştı ve 1991 yılında memleketi St. Petersburg’da siyasi kariyerine başlamadan önce yarbay rütbesine yükseldi. Putin, 2000 yılından bu yana Rusya Devlet Başkanı.