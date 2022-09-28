Almanya başbakanına göre yaptırımlar etkili: Putin hata üstüne hata yapıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik kararının panikle alınmış hatalı bir karar olduğunu söyledi.

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Scholz, kısmi seferberlik kararına atıfta bulunarak, “Bu, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna’nın doğusundaki başarısızlıklarına karşı biraz panikle verilen bir tepki. Bu durum önemli ölçüde Rusya’da huzursuzluk yaratıyor. Putin hata üstüne hata yapıyor” dedi.

Rusya, bir hafta önce kısmi seferberlik ilan etmiş ve yaklaşık 300 bin kişinin silah altına alınacağını duyurmuştu.

‘Yaptırımlar son derece etkili’

Ukrayna savaşında Rusya’ya uygulanan yaptırımları savunan Scholz, “Yaptırımlar son derece etkili. Yaptırımların amacı Rus hükümetinin kampanyasının tamamen anlamsız olduğunu fark etmesini sağlamak. Putin, askerlerini geri çekerek ve ardından Kiev’le görüşmelere odaklanarak bu savaşı derhal sona erdirebilir” dedi.

Ukrayna’daki durumun çok dinamik olduğunu ve durumu sürekli olarak yeniden değerlendirdiklerini anlatan Scholz, “Sağladığımız silahlar çok etkili. Bazen bazı eleştirmenlerin sanki biz sadece kask tedarik ediyormuşuz gibi davranmalarına şaşırıyorum” dedi.