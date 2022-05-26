Putin faizde Erdoğan’a ‘özendi’

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 14’ten yüzde 11’e düşürdü.

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Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını şubatta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı. Banka, nisandaki toplantıda faizi yüzde 14’ye çekmişti.

Bankanın açıklamasında Rus ekonomisinde ‘dış koşulların büyümenin önünde engel teşkil ettiği’ belirtildi. Bu sebeple faizin yüzde 11’e çekildiği belirtildi. Banka daha fazla indirimin de işaretini verdi.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha beş ay yüksek faizler olmadan Rusya’nın durumunun Türkiye gibi olabileceğini söylemişti.

Genel kabul görmüş ekonomi politikalarını uygulayan ülkelerde, yüksek enflasyon karşısında merkez bankası politika faizini artırarak karşılık verir. Bankaların uyguladığı faizi de artıran bu karar, hem tasarruflara enflasyona karşı koruma sağlarken hem de para talebini kısarak enflasyonist baskıyı yumuşatır.

Ancak Türkiye’de bunun tersi bir politika uygulanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ yaklaşımı nedeniyle rekor kıran enflasyona karşı düşük faiz ortamı sürdürülüyor.

Merkez Bankası (MB) geçen yıl eylülden aralık ayına kadar siyasi baskıyla toplamda 500 baz puan indirime gitmiş, indirimler enflasyonu patlatırken, Türk Lirası’nda da büyük kayıplara neden olmuştu.

MB, kur krizini tetikleyen indirimlere ocak itibariyle bu sürece son vermişti.