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Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık üzüm işliği: Şarap üretim yöntemleri canlı izlenebilecek

Adıyaman’daki Perre Antik Kenti’nde 1800 yıl önceki üzüm işliği canlandırılacak. Ziyaretçiler, şarap üretim yöntemlerini izleyebilecek.

Fotoğraflar: AA

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden Perre’de antik çağdaki üretim yöntemleri bugünün teknolojisiyle buluşacak.


Bölgeyi ziyaret edecek turistler, 1800 yıl önce kullanılan üzüm işliklerindeki kollu pres düzeneklerini ve şarap üretim yöntemlerini canlı olarak izleyebilecek.

Vali Osman Varol, Perre Antik Kenti’nin önemli turizm potansiyeli olduğunu ve aktif kazı çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Valilik ve birçok kurumun katkısıyla 1800 yıl önceki üzüm işliğinin canlandırılacağını belirten Varol, şöyle konuştu:

* Eskiden bir işlik olarak kullanılmış, bir şarap üretim işliği burası. O günün teknolojisiyle yapılan aletlerle yeniden çalışır hale getirilecek ve gelen ziyaretçilerimize o gün insanların bu üretimi nasıl yaptığı canlandırmayla gösterilmiş olacak.

* Canlandırma dört etaptan oluşuyor. Şu an yüklenici firmamız çalışmalarına devam ediyor. Bizim de çalışma arkadaşlarımızın çalışmaları Kültür ve Turizm Müdürlüğü gözetiminde devam ediyor.

* İlimizin daha fazla tanıtılmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Nemrut Dağı şu an sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en bilinen lokasyonlarından bir tanesi.

* Özellikle 2025 içinde yerli ve yabancı turistleri Adıyaman’ımıza davet ediyoruz.

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