Uşak’ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti’nde, Roma İmparatoru Hadrianus’a ithafen yazıt bulundu.

Blaundos Antik Kenti… Fotoğraflar: AA

Büyük İskender’in Anadolu seferiyle Makedonya’dan gelen askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti’nde 2018’de başlatılan kazı çalışmaları bu yıl da sürüyor.

‘Garnizon kenti’ olarak da adlandırılan antik kent, derin Ulubey Kanyonu’yla çevrili olması ve tek girişinin bulunmasından dolayı adeta doğal bir kaleyi andırıyor.

Haziranda başlayan kazıda, mitolojide tarım ve bereketin sembolü tanrıça Demeter’in 2 bin yıllık tapınağıyla kent girişinde yer alan anıtsal mezar bölgesinde çalışma yapıldı.

Antik kentin merkezinde çarşı olarak kullanılan sütunlu caddenin açığa çıkartılması için 60 kişilik bir ekipten oluşan arkeologlar hummalı bir çalışma yapıyor.

Blaundos Antik Kenti.

Tanrıça Demeter’in tapınağının ön kısmında doğu-batı yönlü uzanan caddenin Roma ve Bizans döneminde antik kentin kalbi konumunda olduğu biliniyor.

Çalışmalarda Roma İmparatoru Hadrianus’a adanmış bir yazıta ulaşıldı. 80 santimetre uzunluğunda ve 35 santimetre genişliğindeki mermerde ‘Kurtarıcı ve kurucu imparator Hadrianus Olimpios’a’ yazıyor.

Arkeoglar, imparator o dönemde kentlere yardımda bulunduğu ve bunun karşılığında da bölge halkından kendisine övücü sözler beklediğini düşünüyor. Kitabenin de bu amaçla yazılmış olabileceği düşünülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan sütunlu caddenin kentin en önemli noktası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu bölüm ziyaretçilerimizin çok fazla ilgisini çekiyor. Doğu-batı yönlü uzanan caddeyi bu ayın başından itibaren açmaya başladık. Şu ana kadar dört sütun kaidesi bulduk.

Ayrıca devam eden kazılarda Roma İmparatoru Hadrianus’a adanmış bir yazıt ortaya çıktı. Yazıtın tarihsel sürecine ilişkin inceleme sürüyor. Bu yazıt bize Hadrianus’un bir imparator olarak önemli bir kişilik olduğunu belgeli olarak gösteriyor.“

Caddenin Bizans döneminde de aktif kullanıldığına dair buluntuların olduğuna dikkati çeken Ceylan, çalışmaların geniş bir bölgede sürdüğünü belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Cadde antik kentin kalbi diyebiliriz. Antik kentin sütunlu cadde bölgesi Roma’dan sonra Bizans döneminde aynı önemini ve ihtişamıyla devam etmiş.

Belgelendirme sonrası burada restorasyon ve rölöve çalışmalarıyla antik caddeyi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.”