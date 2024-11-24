Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’nde kuzey ve batı caddeleriyle Roma hamamının ardından yaklaşık 2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki ‘Gladyatörler Şehri’ olarak bilinen dünyanın en büyük mermer kentleri arasındaki Stratonikeia’da 1977’de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans’ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı’yla Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentteki kazılarda birbirinden değerli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Sratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia’nın Anadolu’nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Bu alanda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimlerin olduğunu belirten Söğüt şöyle konuştu:

“2 bin 250 yıl önce buradaki düzenlemelerde tiyatronun altındaki kanalizasyonda içinde yürünebilecek kadar büyük kanalizasyon yapmışlar. Tiyatronun suyunu drenaj etmişler. Su kendiliğinden 2 bin 250 yıl sonra bile akıp gidiyor. Onun için inanılmaz mutlu olduk.

2019’daki çalışmalarımızda kuzey şehir kapısından itibaren kuzey caddede, batı caddesinde, Roma hamamında ve kütüphanede kanalizasyon sistemini bulmuştuk. Bunların hepsi caddelere bağlanıyor. Bu caddelerde birleştikten sonra kanalizasyon sistemi dereye doğru yöneliyor.

Oradan kente hiçbir rahatsızlık vermeden boşaltıyor. En son yaptığımız çalışmalarda tiyatronun üst kanal sistemini bulduk. Alt kanalı da uzun süreden beri araştırıyorduk.

Bu arada yoğun bir şekilde Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışma da yürüttük. Kanalı da en sonuna geldik kanal bitti zannettik derken yağmurda denk geldik ve kanalizasyon sistemi çalışıyordu. Tiyatronun tüm caveasında (oturma bölümleri) toplanan sular kanalizasyondan geliyor ve halen bugün yapılmış gibi kanal sistemi devam ediyor.”