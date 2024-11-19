Tripolis Antik Kenti’nde 1600 yıllık heykel başı bulundu

Geleceğe Miras Projemizin 1'inci yıl dönümünde #Denizli'de yeni bir eser gün ışığına kavuştu. ⛏️



Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı!



Antonius… pic.twitter.com/6tdJH6zrKh