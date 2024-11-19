Tripolis Antik Kenti’nde 1600 yıllık heykel başı bulundu

Tripolis Antik Kenti’nde milattan sonra 4’üncü yüzyıla tarihlenen heykel başı bulundu.
Heykel başının gövde kısmı 2018’de bulunmuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy X hesabından heykel başının ortaya çıkarılma görüntülerini yayınladı.
Ersoy şunları söyledi:
“Tripolis Antik Kenti’nde yapılan kazılarda, MS 4’üncü yüzyıla tarihlenen üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı.
Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait bu heykelin gövde kısmı 2018’de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilmekteydi.
Şimdi bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak.”