Roma imparatoru transmış: Lord değil leydi diyeceksiniz

Britanya’daki Kuzey Hertfordshire Müzesi duyurdu: 218-222 yıllarında hüküm süren Roma İmparatoru Elagabalus transmış.

Fotoğraf: Leemage/Corbis Historical

Müze, klasik metinlere göre kendisine ‘leydi’ olarak hitap edilmesini isteyen Elagabalus için artık İngilizcede kadınlar için kullanılan kişi zamirini (she) kullanacağını söyledi: “Bir zamanlar şaka olsun diye leoparları ve yılanları misafirlerinin üzerine salan genç hedonist Elagabalus, kadın olarak anılmalı.”

The Telegraph‘ın haberine göre karar, Elagabalus’un bir sevgilisine “Bana lord deme, çünkü ben bir leydiyim” dediğini aktaran Romalı tarihçi Cassius Dio’nun anlattıklarına dayanarak alındı.

Karakter suikastı

Öte yandan bir imparatorunun müze tarafından trans olarak adlandırılması tarihçiler arasında tartışmaya yol açtı.

Bazı tarihçiler, Dio’nun Elagabalus’un öldürülmesinin ardından tahta geçen imparator Severus Alexander’a hizmet ettiğini belirtti ve bir ‘karakter suikastı’ndan dem vurdu.

Tarihçi Andrew Wallace-Hadrill şunları söyledi: “Romalılar bizim ‘trans’ kavramına sahip değildi ama ‘kadın gibi’ cinsel davranış suçlamalarını erkeklere karşı en ağır hakaretlerden biri olarak kullanıyorlardı.”