Aydın’daki kazılarda Roma İmparatoru Hadrianus’un heykelinin parçaları gün ışığına çıkarıldı

Aydın’ın Çine ilçesinde Alabanda Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatoru Hadrianus için yapılan heykelin altı parçası gün ışığına çıkarıldı.

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AA’nın haberine göre kazı başkanı ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu, bu yıl kazılarda heyecan veren eserlerle karşılaştıklarını söyledi.

Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu’ya en çok sefer düzenleyen imparatorlardan Publius Aelius Traianus Hadrianus’un heykelini parçalanmış olarak bulduklarını belirten Tavukçu, imparatorun milattan sonra 120 yılında kente gelişi için yapıldığı düşünülen heykelin yaklaşık 1900 yıllık olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

Heykelin sonraki yıllarda Hristiyanlar tarafından parçalandığını düşündüklerini ifade eden Tavukçu şöyle konuştu: “Heykelin parçaları ayrı ayrı yerlerde karşımıza çıktı. Heykelle ilgili daha ayrıntılı bilgi için onurlandırma yazısı içeren yazıtların da bulunması için çalışma yapıyoruz. Altı parça halinde bulduğumuz heykel, müzede en önemli eserlerden biri olacak. Heykelin bir örneği Antalya’daki Perge Antik Kenti’nde de bulunmuştu.”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ise Alabanda Antik Kenti’nin Anadolu’daki en büyük meclis binalarından birisine sahip olduğunu, heykelin parçalarının tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısının artacağını belirterek, “Heykelin dünyada çok az benzeri var. Bu anlamda çok mutluyuz” dedi.

Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da 2,5 metre boyunda olduğu değerlendirilen heykelin, çalışmaların ardından Aydın Arkeoloji Müzesi’nde ziyaretçe açılacağını bildirdi.