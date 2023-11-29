Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait boğa başı kabartması bulundu

Adıyaman’da Perre Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 1800 yıllık boğa bağı kabartması bulundu.

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Perre Antik Kenti’nde 2001’de başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Bu yıl nisanda başlayan kazı çalışmalarındaysa Kamosorion mezar yapısında boğa başı kabartması tespit edildi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan “Bu yıl 76 işçiyle başladığımız kazılarda sona doğru geldik. Çok ilginç bir mezar yapısıyla karşılaştık. İlk kez boğa başı kabartması bulundu ve tarihi 1800 yıla dayanmaktadır. Yine yan taraflarda Kamosorion tipli üç mezar ve iki sunum çukuru tespit ettik. Buda boğanın gücün temsili olarak karşımıza çıkmakta ve mezarları koruduğunu düşündürmektedir. Bu bölgede daha önce mezar karşımıza çıkmadı” dedi.