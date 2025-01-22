Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos’ta 2200 yıllık mozaik ve 1800 yıllık anıt mezar ‘heroon’ bulundu.

Fotoğraflar: AA

Assos Antik Kenti’nde 1881-1883 yıllarındaki ilk bilimsel kazıların ardından 1981’de yeniden başlayan çalışmalar devam ediyor.

Antik Çağ’da ‘Troas’ olarak bilinen bölgenin güney kıyısında, Midilli Adası’nın karşısındaki volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında kurulan kent, asırlar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptı.

Çağlar boyunca önemli bir liman kenti olan Assos, kalıntıları ve doğasıyla her yıl çok sayıda turist çekiyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan kazı sezonunda antik kentte ve akropoliste (antik kentlerin yanında hisar ve çeşitli yapıların yapıldığı tepelik bölgelere verilen ad) yeni bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Bunlardan birinin geçen yıllarda başlanan ve halen devam eden batı sur duvarının kenarındaki han yapısı olduğunu belirten Arslan şöyle konuştu:

* Bir parçası gün yüzüne çıkarılmış olan mozaikli yapıda çalışmalar tamamlandı.

* Kazılar sonrasında Helenistik döneme ait olan mozaiğin tamamen sağlam olarak günümüze kadar korunduğunu gördük. Mozaik, çokgen taşlarla yapılmış, polygonal (çokgen) adını verdiğimiz taşlarla üç renkli bitkisel ve geometrik motiflerden oluşuyor.

Bu tür örneklerin Anadolu’da küçük parçalar halinde bulunduğunu belirten Arslan şöyle devam etti:

“Özellikle Makedonya’da ve Yunanistan’da bazı kentlerde sağlam örnekler var. Assos’ta bulunan bu yeni mozaik, şu andaki tahminlerimize göre 2200 yıllık.

Bu nedenle de aslında Anadolu’da Helenistik döneme ait polygonal tesseralı (farklı renklerden oluşabilen mozaiklerdeki resim etkisini artırmak için kullanılan taş, cam veya mermer parçalar) ilk mozaiklerden bir tanesinin olduğunu söyleyebiliriz.

Helenistik dönemde olasılıkla bir gymnasium (cimnastik salonu) olarak kullanıldığını ancak son kullanım süreci olan Bizans döneminde konut alanına dönüştürüldüğünü, bu alanın kullanıma rağmen mozaiklerin hiç bozulmadan bugüne ulaşmasının aslında büyük bir şans olduğunu söyleyebiliriz.”

Diğer kazı alanınınsa agoranın doğu bölümü olduğunu belirten kazı başkanı, bulunan anıt mezara ilişkin şunları söyledi:

* Bunda da çalışmalar tamamlanıp sona erdirildi. Kazılar sonrasında aslında sözünü ettiğimiz oldukça büyük abidevi yapının bir çeşme değil, Assos’taki önemli ailelerinden birine ait bir mezar anıtı ya da heroon dediğimiz 1800 yıllık bir anıt mezar olduğu ortaya çıktı.

* Assos’ta, güney stoanın (üstü kapalı, sütunlu galeri) batı kenarında iki kardeşe ait bir mezar anıtını biliyoruz. Ortaya çıkarılan mezarın Roma döneminde kentte ileri gelen bir aileye ait bir heroon, yani anıt mezar olduğunu söyleyebiliriz.