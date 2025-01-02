Köylülerin yıllarca ahır olarak kullandığı Roma hamamından mozaik çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde köylülerin yıllarca ahır olarak kullandığı Roma hamamından timsah, yunus, flamingo ve yılan balığı betimlemeli mozaikler çıktı.

Fotoğraflar: AA

Herakleia Antik Kenti’nin yer aldığı Kapıkırı Mahallesi’nde ikamet eden 68 yaşındaki Turcen Aydın uzun yıllar mozaiklerin bulunduğu alana hayvanlarını bağladığını söyledi.

Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için tarihi alanda koruduğunu belirten Aydın şöyle konuştu:

“Burada kazı yapılmaya başladıktan sonra çıkan mozaikleri ve figürleri görünce çok şaşırdım. Kazı ekibi burada çok büyük çalışma yaptı. Onların sayesinde buradaki tarihi eserleri gördük.

Çok mutlu oldum. Böyle bir şey görmek aklımın ucundan bile geçmedi. Meğerse bir tarihin üzerinde yaşamışız, haberimiz yokmuş.”

Latmos ve Herakleia kazısı başkanı, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer antik kentteki Roma hamamında 2024’te çalıştıklarını söyledi.

Alandaki en iyi korunmuş Roma dönemi yapısı hamamın kent için çok önemli olduğunu belirten Büyüközer şöyle konuştu:

“Neredeyse çatı seviyesine kadar ayakta olan ve iyi korunmuş yapının mekanlarını açtık. İki metreden fazla dolguyu kazdık. Bu mekanların hem işlevlerini hem de kullanım evrelerini belirledik. Bu yönden de çok önemli arkeolojik veriler elde ettik.

Birbirine yönlendirilmiş altı timsah betimi açığa çıktı. Bu mozaik oldukça ilgi uyandırdı. Görenler bu coğrafyada timsahların yaşamış olabileceğini düşünebilir.

Bu coğrafya timsahın yaşaması için çok uygun değil ama bu mozaiği yapan usta mutlaka timsahı görmüş ki tüm detaylarıyla bunu resmedebilmiş, mozaiğe aktarabilmiş.

O nedenle bu mekanda çalışan ustanın gezici bir usta olabileceğini ve önceki yıllarda bu tür timsahların yaşadığı coğrafyalarda da çalışmış olabileceğini düşünüyoruz.”

‘Gördüğü hayvanları resmetmiş’

Hamamdaki ısı kaybını önlemek için yapılan ılık mekanda da yine sağlam korunmuş bir mozaik tabanının açığa çıkarıldığını kaydeden Büyüközer şöyle devam etti:

* Buradaysa köşelere yerleştirilmiş dört yunusun arasında flamingolar ve enteresan flamingoların ağzında da kırmızı renkli taşlardan yapılmış yılan balıkları var. Yılan balığı bu coğrafya için çok önemli bir hayvan.

* Flamingolar da hala günümüzde bu alanda yaşamaya devam eden kuş türlerinden. Aslında sanatçı burada coğrafyada gördüğü hayvanları resmetmiş.

Kazı başkanı hamamın bir dönem ahır olarak kullanıldığı ve sahiplerinin hala hayatta olduğunu belirtti. Ayrıca hamamın hala yan tarafının ahır olarak kullanılmaya devam ettiğini söyledi.