Pompeii antik kentinde yanardağ kalıntısı altında 2 bin yıllık hamam bulundu

İtalya’nın güneyindeki Pompeii antik kentinde, 2 bin yıl boyunca volkanik kaya ve kül tabakasının altında kalmış bir hamam kompleksi bulundu.

Fotoğraflar: BBC

Arkeologlar, Pompeii’de şimdiye kadar bulunan en büyük özel hamam komplekslerinden birini ortaya çıkardı. Alanda sıcak, ılık ve soğuk odalar, duvar süslemeleri ile geniş bir dalış havuzu bulunuyor.

Bu hamam, son iki yıldır devam eden geniş çaplı kazı çalışmaları sonucunda büyük bir konutun içinde keşfedildi.

TRT Haber‘in BBC’den aktardığına göre Pompeii Arkeoloji Parkı Direktörü Dr. Gabriel Zuchtriegel, açıklamasında “Bu alanlar, adeta Pompeii halkının sadece bir dakika önce buradan ayrıldığı hissini veriyor” dedi.

Hamam soyunma odası, canlı kırmızı duvarları, mozaik zeminleri ve taş oturma banklarıyla dikkat çekiyor.

Kompleksin bir bölümünde bulunan iskeletlerinse milattan sonra 79’da Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor.

İncelemelerde iskeletlerden birinin 35-50 yaşlarında bir kadına diğerininse genç bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Kadının yanında mücevher ve sikkeler varken genç adamın anahtarlar taşıdığı görüldü.

Hamamda sıcak havanın döşeme altından ve duvarlardaki boşluklardan dolaşmasını sağlayan gelişmiş bir ısıtma sistemi kullanılmış.

Alana gelenler mozaik desenlerle süslü soyunma odasında kıyafetlerini çıkarıyor, ardından sauna benzeri sıcak odada dinlenebiliyordu. Duvarları parlak renklerle boyanmış ılık odada, cilde sürülen yağlar özel bir aletle temizleniyor ve son olarak en büyük alan olan soğuk odaya geçerek burada havuza giriliyordu.

Kazılarda yalnızca hamam değil, aynı zamanda büyük bir ziyafet salonu, ibadet için kullanılan küçük mavi bir oda, çamaşırhane ve fırın da keşfedildi.

Bu yapıların, Pompeii’nin önemli isimlerinden Aulus Rustius Verus’a ait olduğu tahmin ediliyor. Dr. Zuchtriegel, “Pompeii’de özel hamama sahip birkaç konut bulunuyor. Bu, yalnızca en zenginlerin sahip olabileceği bir lükstü ve şimdiye kadar bulunan en büyük özel hamam olabilir” dedi.

Bölgede bulunan altın, gümüş sikkeler, mücevherler ve zarif cam eşyalar, antik Pompeii halkının yaşamı hakkında önemli bilgiler veriyor.

Dr. Alessandro Russo, “Bu tür eserler bulduğumuzda, antik çağ ile günümüz arasındaki mesafe kayboluyor. Adeta geçmişe dokunuyoruz” dedi.

Çalışmaları yöneten Dr. Anna Onesti’yse şöyle konuştu:

“Bazı günler sıradan bir çalışma günü gibi başlıyor, ama sonra olağanüstü bir keşif yapıyoruz.

Bu, Pompeii için büyüleyici bir dönem ve bizler de bu süreci kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”