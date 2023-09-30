Zeyrek Çinili Hamam, 13 yıllık restorasyonun ardından bambaşka

İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Zeyrek Çinili Hamam, 13 yıl süren restorasyonla dönüştürüldü.

Kompleks, hamam olarak kullanılacak bölümün yanı sıra müzesi, tarihi Bizans sarnıçları,

etkinlik alanı ve bahçesiyle İstanbul kültür-sanat haritasındaki yerini aldı.

Açılış, hamam dahil tüm yapının içinde gerçekleşecek, açılışa özel yeni üretimlerin yer aldığı ‘Kalıntıların Şifası’ (Healing Ruins) isimli sergiyle 30 Eylül 2023’te.

Kalıntıların Şifası

Adrian Geller

Küratörlüğünü Anlam Arslanoğlu de Coster’in üstlendiği sergi, hamamın arkeolojik bir kazıya dönüşen 13 yıllık restorasyon sürecinden ilham alıyor. Kalıntıların Şifası, tarihi kalıntıların onarımı sırasında açığa

çıkan katmanların, bizi kişisel ve toplumsal düzeyde dönüştürebilme olasılıklarını araştırıyor.

Sergiye katılan 22 sanatçı arasında Francesco Albano, Adrian Geller, Alice Guittard, Başak

Günak, Maryam Hoseini, Ahmet Doğu İpek, Lara Ögel, Zoë Paul, Daniel Silver, Panos Tsagaris,

Ezgi Türksoy ve Elif Uras hamamın tarihi, mitolojisi ve mimarisine yanıt veren, mekâna özgü yeni

işler üretiyor.

Elif Uras…

Sergide ayrıca Erol Akyavaş, Mehtap Baydu, Hera Büyüktaşçıyan, Dorothy Cross,

Candeğer Furtun, Cecilia Granara, Renée Levi, Maude Maris, Ayça Telgeren ve Marion

Verboom’un yapıtları da yer alıyor.