Özel: Gaziosmanpaşa'nın kasasından 1 lira para çıktıysa siyaseti bırakıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde konuştu: “Eğer Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kasasından 1 lira para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum, hodri meydan”

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Bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yolsuzluk soruşturmalarında 47 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kişilerden 30’u gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de var.

Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde halka seslenen Özel şöyle konuştu:

“Her belediyede kasa olur, burada da var. Sonra, efendim ‘Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde gizli kasaya ulaşıldı’. Stok görüntüyle, internette bulunmuş sahte görüntüyle sanki kasadan para çıkmış gibi servis yapıp algı oluşturuyorlar. Buradan ifade ediyorum ki; kasanın polis tarafından açılma görüntülerinin videoları, bizim video ve fotoğraf kayıtlarımız ve arama tutanağına göre kasadan çıkan belediyenin mührüyle önceki dönem bilgisayar kayıtlarının bulunduğu hard disk, 1 lira para yok.

Yazıklar olsun bu iftiracılara. TRT Genel Müdürü’ne, kasadan para çıkan görüntüleri yayınlayan bütün televizyonların genel müdürlerine, genel yayın yönetmenlerine, sahiplerine söylüyorum. Eğer Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kasasından 1 lira para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum, hodri meydan!”