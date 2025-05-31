CHP'li vekil: Rant ahtapotunun gövdesinin cumhurbaşkanlığında olduğunu tespit ettik

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP döneminde Metal Yapı’dan 17 parseli 119 milyon dolara (2016’da) satın aldığını duyurdu.

Yavuzyılmaz’a göre şirket söz konusu parselleri 2011’de sadece 13 milyon dolara almış.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İBB odaklı soruşturmaları kastederek şunu demişti: “İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor.”

Yavuzyılmaz, ‘şirketin cumhurbaşkanlığının devreye girmesiyle dönemin AKP’li İBB başkanıyla (Kadir Topbaş) görüştürüldüğünü’ öne sürdü ve İBB’ye parsel satışına ilişkin belge paylaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı seçildikten sonra konuyla ilgili Teftiş Kurulu’nu görevlendirdiğini ama dosyaya mülkiye müffetişlerince el konulduğunu belirten Yavuzyılmaz, dosyanın buharlaştığını yazdı.

Yavuzyılmaz’ın X‘teki paylaşımı şöyle:

“İstanbul’daki rant ahtapotunun gövdesinin cumhurbaşkanlığında olduğunu tespit ettik. 2011 yılında Fatih ilçesindeki 17 adet parseli 13 milyon dolara satın alan Metal Yapı şirketinin, cumhurbaşkanlığının devreye girmesiyle dönemin AK Partili İBB başkanıyla görüştürüldüğünü belgeledik.

Şirketin İBB’ye verdiği 7 Ekim 2016 tarihli dilekçeye göre cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılan görüşmede şirketin 17 adet parselinin başka bir yerdeki İBB taşınmazıyla takas edilmesi planlanıyor.

Bu olmayınca üç ay sonra bu kez şirket bir teklifle geliyor. Şirkete ait söz konusu 17 adet parsel İBB’ye satılmak isteniyor. Hem de 108,5 milyon dolara! Peki sonra ne oluyor?

Belli ki cumhurbaşkanlığının bilgisi dahilinde Metal Yapı’nın 13 milyon dolara satın aldığı taşınmazlar, İBB’ye 119 milyon dolara satıyor! Yaratılan rant 106 milyon dolar!

Ekrem İmamoğlu başkan seçildikten hemen sonra 106 milyon dolarlık bu vurgunla ilgili Teftiş Kurulu’nu görevlendiriyor. Ancak mülkiye müfettişleri dosyaya el koyuyor. Ardından dosya buharlaşıyor.

Vurgunu yapanlar serbest! İstanbul’daki rant ahtapotunu gövdesinden yakalayan Ekrem İmamoğlu ise şimdi Silivri’de!”

Yavuzyılmaz’ın X’ten paylaştığı belgelerse şöyle:

Fotoğraf: Taşınmazların Metal Yapı tarafından satın alındığına dair belge / İBB 2017 müfettiş raporu

Fotoğraf: İBB / Taşınmazların Metal Yapı tarafından İBB’ye satıldığına dair belge

Fotoğraf: İBB / Taşınmazların Metal Yapı tarafından İBB’ye satıldığına dair belge



