CHP'li beş belediye başkanı gözaltında

CHP’li beş ilçe belediye başkanı 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alındı.

Soldan sağa: Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe ve Hasan Akgün. Fotoğraflar: X

İstanbul başsavcılığı gözaltı kararlarının İBB odaklı soruşturmalar dahil dört farklı soruşturma kapsamında alındığını duyurdu. Diğer üç soruşturmaysa şöyle açıklandı:

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması

Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim harcamaları gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması

Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Suç örgütü kurmak ve lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş ‘etkin pişmanlık’tan faydalanmak için 30 Nisan ve 11 Mayıs’ta ek ifade verdi.

Aktaş ifadesinde Beşiktaş Belediyesi ve ihale aldığı diğer belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını öne sürdü ve şu iddiayı ortaya attı:

“Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldım. 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandım.”

Savcılık ifade üzerine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gözaltı kararı verdi. Dört başkan da gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’se belediye başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.