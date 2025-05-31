İstanbul'da dört yolsuzluk soruşturması: Beş belediye başkanı dahil 47 gözaltı kararı

İstanbul’da dört farklı yolsuzluk soruşturmasında 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da var.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığı gözaltı kararlarının İBB odaklı soruşturmalar dahil dört farklı soruşturma kapsamında alındığını duyurdu. Diğer üç soruşturmaysa şöyle açıklandı:

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması

Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim harcamaları gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması

Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Gözaltı kararı çıkarılan isimlerden bazıları şöyle: