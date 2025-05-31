İBB soruşturmasında beşinci dalga: Beş belediye başkanı dahil 47 gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar dahil dört farklı soruşturmada 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da var.
İstanbul başsavcılığı gözaltı kararlarının İBB odaklı soruşturmalar dahil dört farklı soruşturmayı kapsadığını duyurdu. Diğer üç soruşturmaysa şöyle açıklandı:
- Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması
- Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim harcamaları gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması
- Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması
Gözaltı kararı çıkarılan isimlerden bazıları şöyle:
- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe
- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
- İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas
- Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy
- İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay
- Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş
- Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı
- Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir
- Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı
- Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu
Ne olmuştu?
İstanbul başsavcılığının görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İBB odaklı soruşturması 19 Mart’tan bu yana sürüyor.
İBB odaklı soruşturmalardaki suçlamalar şöyle: ‘Suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’.