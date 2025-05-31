İBB soruşturmasında beşinci dalga: Beş belediye başkanı dahil 47 gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar dahil dört farklı soruşturmada 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da var.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığı gözaltı kararlarının İBB odaklı soruşturmalar dahil dört farklı soruşturmayı kapsadığını duyurdu. Diğer üç soruşturmaysa şöyle açıklandı:

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması

Beşiktaş Belediyesi’ne (29 Ekim harcamaları gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması

Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması

Gözaltı kararı çıkarılan isimlerden bazıları şöyle:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy

İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş

Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu

Ne olmuştu?

İstanbul başsavcılığının görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İBB odaklı soruşturması 19 Mart’tan bu yana sürüyor.

İBB odaklı soruşturmalardaki suçlamalar şöyle: ‘Suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’.