İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Seni içinden çıkamayacağın bir girdaba soktular

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu sabahki operasyonlar üzerinden yüklendi: “Ne yapacaksın? Nerede duracaksın?”

Görsel: İBB

Bu sabah İBB odaklı yolsuzluk soruşturmalarında 47 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 30’u gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de var.

İmamoğlu’nun X’ten paylaşılan açıklaması şöyle:

“Öyle karanlık bir tünele girdin ki çıkamıyorsun. Artık uyan, bir geriye çekil ve ülkeyi kendi ellerinle getirdiğin şu hale bak!

Seni bu operasyonlara ikna edenler, içinden çıkamayacağın bir girdaba soktular. Yalan, dolan, fitne, fesat, tehdit, şantaj ne ararsan var. Panikle bomboş dosyalarını insanla doldurmanın telaşındalar.

Uyduruk gerekçelerle şimdi de ilçe belediye başkanlarımızı alıyorsun. Ne yapacaksın? Nerede duracaksın? Sırayla 16 milyon İstanbulluyu hapse mi atacaksın?

Battıkça batıyorsunuz. Hukuk yerlerde, toplumsal huzur bozulmuş, siyaset durmuş, dış dünyadan bakınca itibardan eser kalmamış, en kötüsü ekonomi uçuruma doğru yuvarlanıyor.

Türk yargısının çok değerli üyeleri, siyasi partilerimizin ve sivil toplumumuzun kıymetli yöneticileri, iş dünyamızın liderleri, sendikalarımız, zaman sesimizi hep birlikte yükseltme zamanıdır.

Zaman bu haksız ve hukuksuz düzene hep birlikte ‘Artık yeter’ deme zamanıdır.”