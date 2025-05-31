Özel: Bu yapılanları yanınıza bırakmayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce’de konuştu: “Yargılama, savcılık yapmıyorlar, kul hakkına giriyorlar. Sabrediyoruz ama bu yapılanları yanınıza kâr bırakmayacağım, hesap soracağım.”

Fotoğraf: CHP / Ekran görüntüsü

CHP, Düzce’de ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitingi düzenledi.

Bu sabah İBB odaklı yolsuzluk soruşturmalarında 47 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kişilerden 30’u gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de var.

Mitingde konuşan Özel operasyona şöyle tepki gösterdi:

‘Ziyarete gider, tutuklu arkadaşımız cezaevinde yok’

* Dün bir arkadaşımız, Kandıra Cezaevi’ne bir tutuklu arkadaşımızı gider. Sorar; “Cezaevinde yok”. Firar mi etti diye sorar; “Yok”. Sonra “Mahkemeye gitti” derler. Avukatı arıyorlar “Haberim yok” deyip Çağlayan Adliyesi’ne gider. Savcı “Biz çağırdık, ifade vermek istemeyince geri yolladık” der. “Benim niye haberim yok” deyince cevap yok.

* Arkadaşımızı Kandıra Cezaevi’nden Çağlayan Adliyesi’ne getirip, bir başsavcı, iki savcı bir odada… “Benim avukatım nerede?” diye sorar; “Yanında rahat konuşamıyorsun, iyi ifade veremiyorsun, gel düzgün bir ifade ver, evine dön” derler; “Olmayan şeyi nasıl söyleyeyim; Ekrem başkana, arkadaşlarıma nasıl iftira atayım?” deyince “Sen o zaman cezaevine” diyorlar.

‘Hesap soracağım’

* Yargılama, savcılık yapmıyorlar. Kul hakkına giriyorlar. Tarih önündeki en büyük kötülüktür. Bir yandan sabrediyoruz ama kimse şöyle düşünmesin; bu yapılanları yanınıza kâr bırakmayacağım, hesap soracağım, hesap soracağım, hesap soracağım.

* Biz Kuvay-i Milliye’yiz, ne Ekrem başkanı, ne CHP’yi bırakırız. Savaş meydanlarından geliyoruz, senden mi korkacağız?

‘İftiralar atan Aziz İhsan Aktaş’

* Bu sabah yeni operasyonla uyandık. Operasyonu neden cumartesi yapıyorsun? Borsa düşmesin, dolar yükselmesin diye. Arkadaşlarımız, üç aydır iftiraya zorladıkları birisi dediği iftiraları atıp serbest kalmış. Düzce’de Türkiye’ye ilan ederiz ki; bu iftiraları atan kişi Aziz İhsan Aktaş.

* Bu kişi bu belediyelerde ihale aldı diye arkadaşlarımızı tutukluyorlar. Yargıtay, THY’nin, TBMM’nin ihalelerini bu almış. Trabzon, Şanlıurfa büyükşehir, Elazığ Belediyesi, AKP’li Bahçelievler belediyesi hepsinin ihaleleri bu kişide; ama bizim belediye başkanlarımıza “Neden bu kişi ihale aldı” diyorlar?

‘Türkiye’nin geleceğini çalma peşinde’

* Bir tek amaç var; bu başsavcılar, savcılar “İhale dosyalarını yolla” diyor. Bizim arkadaşlarımız hepsini yolluyor ama savcı “Bana 2019 sonrası lazım” diyor. Böyle bir adam adalet peşinde değil, Türkiye’nin geleceğini çalma peşindedir.

‘İstanbul’da belediyelerimizle, ailelerle dayanışacağız’

* Bu akşam İstanbul’da tüm belediyelerimizle, ailelerle dayanışacağız. Durmayacağız, gerekirse uyumayacağız; bu kötülüğe teslim olmayacağız. Bu ülkeyi bir kez daha kurtarmak için yollara düşüyoruz. Ben İstanbul’a doğru, siz iktidar ve adalete doğru yürüyelim arkadaşlar.



