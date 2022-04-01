Oscar töreni yapımcısı: Polis, tokat sonrası Will Smith’i gözaltına almaya hazırdı

Oscar ödül töreninin yapımcısı, olay yerindeki Los Angeles polisinin, geceye damgasını vuran tokadı sonrası Will Smith’i gözaltına almayı teklif ettiğini söyledi.

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ABD’nin Los Angeles kentinde pazar gecesi düzenlenen 94’üncü Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett ise ‘alopesi’ adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Günlerdir konuşulan tokatla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

ABC’de bir programa katılan törenin yapımcısı Will Packer, salondaki yetkililerin Chris Rock’ın şikayetçi olmadığını belirtmesi nedeniyle harekete geçmediğini söyledi.

Rock istemedi

Programın tanıtımında Packer şunları kaydetti: “Polisler ‘Bu saldırı’ diyordu. Tam olarak bu kelimeyi kullandılar. ‘Gidip alabiliriz. Şu an hemen gidip almak için hazırız‘ dediler.”

Sahne arkasında polisin komedyen Rock’la seçenekleri konuştuğunu belirten Packer, “Rock hiçbirine yanaşmadı. ‘Hayır hayır, ben iyiyim‘ diyordu. Hatta ben ‘Rock bırak yapsınlar’ dediğim halde bile” dedi.