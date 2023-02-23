Oscar komitesinden Will Smith güncellemesi: ‘Kriz ekibi’ kuruluyor

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Will Smith’in Oscar ödül törenine damgasını vuran tokadının ardından, bu yıl yaşanabilecek benzeri durumların önüne geçmek için ‘kriz ekibi’ kurduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

94’üncü Oscar Ödülleri Töreni’ne oyuncu Will Smith’in Chris Rock’a tokat atması damga vurmuştu.

Günlerce konuşulan olayın ardından Smith özür dilemiş, Akademi’den istifa etmiş ve Oscar töreninden 10 yıl men edilmişti.

Bu yıl 12 Mart’ta düzenlenecek ödül töreninde, benzer bir durumun yaşanması halinde süreci doğru yönetmek için bir ‘kriz ekibi’ yer alacak.

Variety‘de yer alan habere göre Oscar CEO’su Bill Kramer, Time dergisine verdiği bir röportajda, bu yıl ne olursa olsun başa çıkmak için böyle bir ekip kurduklarını belirtti: “Çok sayıda senaryo üzerinden plan yaptık. Bu nedenle, şu anda öngörmeyebileceğimiz her şeye hazırlıklı olacağımızı umuyoruz.”

2023 Oscar adayları öğle yemeğinde konuşan başkan Janet Yang, kuruluşun tokat skandalına yanıt vermek için çok uzun süre beklediğini ve hata yaptıklarını belirtmişti.

Organizasyonun tepkisinin yetersizliğini eleştiren Yang, özellikle kriz zamanlarında şefkatli ve kararlı hareket etmek gerektiğini öğrendiklerini ve ileriye dönük olarak daha fazlasını yapacaklarını aktarmıştı.

Ne olmuştu?

ABD’nin Los Angeles kentinde 28 Mart’ta düzenlenen ödül töreninde Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett alopesi areata (saçkıran) adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.