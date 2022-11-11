Netflix ilk küresel canlı yayınını komedyen Chris Rock’la yapacak

Netflix küresel çapta ilk canlı yayınını, komedyen Chris Rock’ın stand-up gösterisiyle yapacağını duyurdu.

Chris Rock canlı komedi yayınıyla Netflix tarihinin bir parçası olacak. Fotoğraf: Reuters

Netflix stand-up ve komedi programlarından sorumlu başkan yardımcısı Robbie Praw, haberi dün şu sözlerle duyurdu: “Chris Rock, neslimizin en ikonik ve önemli komedyenlerinden biri. Tüm dünyanın canlı bir Chris Rock komedi etkinliği yaşayabileceği ve Netflix tarihinin bir parçası olacağı için çok heyecanlıyız. Bu unutulmaz bir yayın olacak ve Chris bu meşaleyi taşıdığı için çok onur duyuyoruz.”

Komedyenin ikinci Netflix gösterisi

Bu gösteriyle Rock, Netflix’te ikinci defa stand-up yapacak. İlk gösterisi ‘Chris Rock: Tamborine’ Şubat 2018’de yayımlanmıştı. Canlı performansı 2023 başında yayımlanacak.

Yayın anlamında bir ilk olsa da Netflix canlı komedi etkinliklerine yabancı değil. Geçtiğimiz aylarda ‘Netflix Bir Şakadır’ adlı komedi festivalinde Los Angeles’taki 35’ten fazla mekanda, 295 gösteri yapılmıştı.

Will Smith’in tokadıyla sarsılmıştı

Chris Rock canlı yayımlanan 94’üncü Oscar ödül törenini sunarken, Will Smith’in kendisi gibi oyuncu eşi Jada Pinkett hakkında ‘uygunsuz‘ olarak nitelendirilebilecek bir şaka yapmıştı. Bunun üzerine Smith sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.