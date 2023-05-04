Muharrem İnce, CHP’den TBMM başkanlığını istemiş

CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in aktardığına göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP heyetiyle görüşmesinde, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi karşılığında TBMM başkanlığı görevini istedi.

Muharrem İnce, TBMM başkanlığını istemiş. (AA)

Seçimlere 10 gün kaldı. Uzmanlar dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avantaj kazanabileceğini belirtiyor. Anketlerin çoğunda millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde ancak diğer iki aday Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın ulaştığı oy oranı seçimi ikinci tura taşıyor. Bazı araştırma şirketi temsilcileri İnce’nin adaylığını Kılıçdaroğlu’nun birinci turda kazanmasının önündeki en büyük engel görüyor.

Muhalefet bunun önüne geçmek için bazı girişimlerde bulunmuştu. Önce CHP’li kurmaylar ardından da Kılıçdaroğlu İnce’yle görüşmüş ancak sonuç alınamamıştı. İnce, cumhurbaşkanı adaylığını ilan edince de muhalefeti hedef almaya başladı.

Meclis başkanlığı istemiş

Bu görüşmeler esnasında İnce’nin muhalefetten Meclis başkanlığını istediği belirtildi. CHP’nin eski liderlerinden Hikmet Çetin, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye şunları söyledi: “Genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan söyledi mi onu bilmiyorum ama güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre aracılar vasıtasıyla birtakım teklifler, öneriler olmuş. Olamayacaklar söylenmiş, olabilirler de söylenmiş, mesela Meclis başkanlığı talebi olmuş, ‘Hayır’ dememişler ama ‘Diğer partilerle de konuşup gerekeni yapmayan çalışırız’ denmiş, başka talepleri de olduğu için sonuca varılamadı demek ki.”

‘İnce ve Oğan yüzde 5’in altına inmeli’

Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda kazanması için İnce ve Oğan’ın oylarının 5 puanın altına düşmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Özellikle İnce’nin oylarının daha düşeceğini tahmin ediyorum. Bu seçimin ilk turda bitmesi lazım ve ilk turda bitmesi için ikisinin toplamının yüzde 5’in altına inmesi lazım. Muharrem İnce çok eski bir partilidir. Yalova il başkanlığını, grup başkanvekilliğini başarıyla yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığında çok umut verici bir şekilde çalıştı. Türkiye’nin bu yaşamsal seçiminde hala gereğini yapacağına inanıyorum. Çünkü sonunda yeri yine CHP olacaktır. CHP’den ayrıldıktan sonra ‘Ben sonunda yine CHP’nin içinde olacağım’ diye konuşuyordu. Şimdi bunu bir CHP’linin yapması gerektiği gibi yapacağına inanıyorum.”