Muhalefetten ‘ek bütçe’ çağrısı

CHP Milletvekili İstanbul Akif Hamzaçebi, mevcut bütçenin dolar kuru 9 lirayken hesaplandığını belirterek Meclis’e ek bütçe getirilmesini talep etti.

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Aralık 2020’de Meclis’te kabul edilen Merkezi Yönetim Bütçesi’nde 1 trilyon 750 milyar lira gider, 1 trilyon 472 milyar lira gelir öngörülmüştü.

Dövizde o dönemde görülen hızlı yükseliş nedeniyle görüşmeler sırasında bile eriyen bütçenin birkaç aya kadar tükenebileceği uyarısı yapılıyor.

DW Türkçe’den Gülsen Solaker’e konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun eski üyelerinden ve CHP İstanbul milletvekili İstanbul Akif Hamzaçebi, 2022 yılı bütçesinin varsayımlarının daha Meclis’te görüşülürken çöktüğünü ifade etti.

Hamzaçebi şunları kaydetti: “Bütçe hesaplamasında esas alınan kur 9 lira 27 kuruş. 2024 kuru bile 10 lira 29 kuruş olarak tahmin edilmişti. Şu anda kur 15 lira seviyelerinde. Bu varsayımlara dayalı olarak hazırlanan bütçenin yıl sonunu bulması mümkün değil.”

Hükümetin 20 Aralık 2021’de açıkladığı kararların ardından nisan ayına kadar 14,70’lerde tutunan dolar kuru, bu ay yeniden yükselişe geçerek 15’in üzerine çıktı.

Dövizin artmasıyla geçiş garantili yol, köprü, havaalanları vee şehir hastaneleri için de bütçeden ayrılan ödemeler artıyor.

Muhalefet, en geç yaz aylarında bütçe için ek düzenleme yapmak gerektiğini düşünüyor.

‘Taahhütler bütçeyi tüketiyor’

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, şu ifadeleri kullandı: “Döviz cinsinden ödemeleriyle gerek faiz ödemeleri gerek Kamu Özel İşbirliği (KOİ) projeleri ve diğer taahhütler bir anlamda bütçenin tüketilmesine neden oldu. Geçen yıl mart ayında 23 milyar TL artı veren bütçemiz bu yılın mart ayında 68 milyar TL açık verdi. Yani bütçe dengesi yüzde 390 oranında bozuldu.”