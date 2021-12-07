‘Vatan, millet Sakarya’ kesmedi, AKP’li vekil bütçeyi Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar’la savundu

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2022 bütçe görüşmelerinden konuşan AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır, “Suriye, Irak, Afrika, Doğu Türkistan, Kafkasya ve Balkanlar bu bütçeden medet umuyor, dua ediyor” idedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler ikinci gününde sürüyor.

Görüşmelerde AKP grubu adına söz alan Fahri Çakır, 2022 yılı bütçesine ilişkin, şunları söyledi: “Suriye, Irak, Afrika, Doğu Türkistan, Kafkasya ve Balkanlar bu bütçeden medet umuyor ve bu bütçeye dua ediyor. Doğu Türkistan’dan gelen, Ötüken’den gelen, Buhara’dan, Semerkant’tan gelen dualarla yolumuza devam edeceğiz.”

Çakır konuşmasının devamında ise “Sırtını PKK’ya yaslamış olanlarla iş tutanlar da bu bütçeden rahatsız olurlar. Sümüklü ‘FETÖ’nun başından iz sürenler de bu bütçeden rahatsız olurlar” ifadelerini kullandı.

Çakır’ın bu sözleri üzerine HDP Adana Miletvekili Kemal Peköz, “Baktın, boş konuşuyorsun oraya taşıdın şimdi. Boş konuşuyorsun. Sizi kurtaracak hiçbir dua yoktur, haberiniz olsun” diye çıkıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise “Doğu Türkistan’dan, oradan dua gelmez size, seyirci kaldınız zulme” dedi.

‘Nükleer için bir kere hata yapılır mı‘

AKP adına konuşan bir diğer isim AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Akkuyu nükleer santralini, şu sözlerle savundu: “Türkiye’de sadece bir yıllık enerjimizin yüzde 5’ini karşılayacak olan Akkuyu Enerji Santraline karşı çıkarlar. O zaman ‘Bunu niye yaptınız’ diye sorduğumuzda; ‘Efendim, biz o hatayı bir defa yapmışız, siz yapmayın.’

Tamam, biz de o hatayı bir defa yapalım, biz de bir yapalım. Oradaki incelikleri, derinlikleri ülkemizde tatsın çünkü biz enerjiyi çeşitlendirmedikten sonra, zenginleştiremedikten sonra bağımlılığımız hep artacaktır, bu da bir millî güvenlik meselesidir. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ise “Nükleer için bir kere hata yapılır mı” sözleriyle itiraz etti. Erdoğan ise bunun üzerine “Siz milli olmadığınız için anlamazsınız” dedi. Erdoğan’ın AKP’nin ‘refah politikaları uyguladığını’ savunmasına ise HDP’li Peköz, “Herkes refahtan patladı vallahi” diyerek yanıtladı.