2022 bütçesi Meclis’ten geçti

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis’te kabul edildi.

Yeni yılın bütçesinde giderler 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, gelirler 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olarak belirlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, 189 milyar 10 milyon 851 bin lirayla bütçede aslan payına sahip.

Bütçe görüşmesinin bugün son günüydü. Genel kurulda bütçe ile Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanmadan önce hükümet ile muhalefet temsilcileri kürsüye çıkarak genel kurula hitap etti.

Genel kuruldaki görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ekonomi üzerinde ‘oyun oynandığını’ savunarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikasını ve milli teknoloji hamlesini desteklediklerini söyledi.

Kalaycı, “Türkiye’yi kur-faiz-enflasyon şeytan üçgeninde boğmaya çalışanlar açığa çıkarılmalı ve hesap sorulmalıdır” diye konuştu.

HDP ve CHP’den eleştiri

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bütçede ‘kadın ve çocuklara yer verildiğini’ belirterek bütçenin iki ay önce sunulduğunu, dolar ve altın karşısında erdiğini belirterek, tarihte eşine rastlanmayan bir durum olduğunu kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici son bütçe müzakeresinin yapıldığını savunarak erken seçim öngörüsünde bulundu. CHP’li vekil, bütçeye ‘ret’ oyu verdiklerini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de bütçenin kabul edilmesinin ardından ek bir bütçe getirilmesi gerektiğini belirterek ‘TÜİK’in bastırılmış rakamlarının enflasyon gerçeğini değiştirmeyeceğini’ kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, fiyat istikrarının tamamen kaybolduğunu ifade ederek “Türkiye 1970’li, 1980’li, 1990’lı yılları yaşıyor. Merkez Bankası, enflasyonla mücadeleyi bıraktı” diye konuştu.

Memurlara müjde verdi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni yılda memurlara yapılacak zamma ilişkin şunları söyledi: “Önümüzdeki süreçte yeni yılla, geçen sene yapılan toplu görüşmeler sırasında elde ettikleri haklarla, memur kesiminin de inşallah bu yeni durumdan ortaya çıkan farklarının da hakkaniyetli bir şekilde verileceğini biliyoruz, ümit ediyoruz. Böylece çok geniş bir memur kitlesinin de yılbaşından itibaren daha rahat bir noktaya geleceğini tasavvur ediyoruz.”

Şarkıya ceza

Bütçe görüşmesi sırasında genel kurulda şarkı çalan TİP'li vekile 'kınama' cezasıhttps://t.co/0Rx9h4Uy02 pic.twitter.com/C2tCZIYeC5 — Diken (@DikenComTr) December 17, 2021

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Oktay’ın konuşması sırasında, yanındaki hoparlörle ‘Yalan’ ve ‘Palavra’ şarkılarını çaldı. Bunun üzerine TİP’li siyasetçiye ‘kınama’ cezası verildi.