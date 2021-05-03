Müftüoğlu: Rus aşısı hakkında gelişmeler beni haksız çıkardı

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Rus aşısı Sputnik V’nin güvenilirliği ve etkinliğini yazdı: Gelişmeler beni haksız çıkardı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun inceleme ve değerlendirmesi sonucunda acil kullanımına onay verdiği Sputnik V aşısı içi 50 milyon dozluk sözleşme imzalandığını, ilk parti aşıların bu ay geleceğini duyurmuştu.

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Prof. Dr. Müftüoğlu bugünkü köşesinde 2020 ekimdeki yazısını hatırlatarak “Ruslar ‘Aşıyı biz de bulduk‘ açıklamasını yaptıklarında o habere inanmamış, hatta ‘Bilgiler netleşene kadar ben bu aşıyı yaptırmam’ şeklinde bir kanaat de açıklamıştım” ifadelerini kullandı.

Sonraki gelişmelerin kendisini haksız çıkardığını ifade eden Müftüoğlu yazısını şöyle sürdürüdü: “Rusya’da, Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği bu yeni aşının da etkinlik ve güvenliğini onaylayan veriler ünlü tıp dergisi The Lancet’te geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Peki o bilgilerde neler var? Sputnik V üretilirken kullanılan taşıyıcı adenovirüslerin 2 temel geni, ‘E1 ve E3 genleri’ özel yöntemlerle etkisiz hale getirilip temizleniyor. Bu temizlik işi, özellikle E1 geninin temizlenme meselesi çok ama çok önemli bir ayrıntı. Zira E1 geni virüsün çoğalmasını kontrol eden bir gen. Eğer o geni tamamiyle silip ortadan kaldıramazsanız aşıyla birlikte bedeninize giren adenovirüs sizde de çoğalma fırsatı bulabiliyor.

Eğer E1 geni tümüyle silinebilirse taşıyıcı adenovirüs vücutta asla çoğalamıyor, sadece ‘taşıyıcılık görevini/vektör’ yerine getirebiliyor. E3 genine gelince… E3 genini silmek de mühim bir nokta. Bu geni yok ettiğinizde taşıyıcı vektör adenovirüsün bağışıklık sisteminiz ile iletişime geçmesi daha da kolaylaşıyor ve dolayısıyla aşının etkinliği maksimuma çıkıyor.”

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Aşının yan etkilerine de değinen Müftüoğlu firmanın yorgunluk, baş ağrısı, nezle, grip benzeri belirtiler, aşı yerinde cilt tahrişi ve ağrı dışında ciddi bir yan etkinin görülmediğini öne sürdüğünü ancak Avrupa aşı otoritesi EMA ya da ABD aşı otoritesi FDA’in bu verilerin yeterli olduğunu henüz onaylamadığını belirtti.