Minguzzi ailesine tehdit davası: Dört beraat, bir tutuklama

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden beş çocuktan dördü hakkında beraat biri hakkındaysa tutuklama kararı verildi.

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Bu yılın başında Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Minguzzi’nin ailesini tehdit eden beş sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Bakırköy başsavcılığı, ‘suça sürüklenen beş çocuğun birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından bir yıl altı aydan yedi yıl bir aya kadar hapsini istemişti.

Bakırköy 4’üncü Çocuk Mahkemesi, ‘yaş küçüklüğü’ maddesinden indirim uyguladığı M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G. için ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan ayrı ayrı bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi.

Bu kişiler hakkında ‘zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit’ suçundan beraat kararı veren mahkeme, M.G’yi ‘silahla tehdit’ suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulayıp dört yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı.

M.G’nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G’yi haklarında birden fazla adli kontrol tedbiri uygulayıp tahliye etti.

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Yakalanan iki sanık ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ayrıca Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A da tutuklanmıştı.