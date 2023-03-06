Diken

Yaramazlara biraz batar!

MHP’li Yalçın, İYİ Partili Türkkan’ın birlik mesajını veren CNN Türk’e çattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Meral Akşener’in altılı masadan çekilmesinden sonra ‘birlik’ ve ‘sükunet’ mesajı veren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın paylaşımının CNN Türk canlı yayınında okunmasına çok sinirlendi.

MHP'de CNN Türk'e Lütfü Türkkan kızgınlığı. (YouTube)
MHP’de CNN Türk’e Lütfü Türkkan kızgınlığı. (YouTube)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kabul etmeyip masadan çekildiğini duyurmuş, diğer liderleri sert sözlerle hedef almıştı.


Tartışmalar hafta sonu boyunca sürerken bazı İYİ Partililer masaya dönülmesine dair sağ duyu mesajları verdi.

Bunlardan biri de Lütfü Türkkan’dı. İYİ Partili vekil dün Twitter’dan, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek” mesajı paylaştı. 

Türkkan’ın mesajı CNN Türk’teki programda okununca MHP’li Yalçın kızdı. Kanalı hedef alan Yalçın, Twitter’dan, “Lütfü Türkkan denen bir siyasi müptezelin tweet’ini konu eden CNN TV ne yapmaya çalışıyor anlamakta zorluk çekiyoruz” diye yazdı.

CHP ile İYİ Parti arasında zeytin dalları

DEVA Partili Ekmen: Akşener toplantıya gelirse adaylık tekrar değerlendirilir

Akşener ile Jinping’in dertleri benzer mi?

Akşener’in tercihi Twitter’ın dilinde: ‘Kazanacak aday’ Ersan Şen mi?

Akşener’i masadan kaldıran ‘yumuşak geçiş’ baskısı mı?

SON HABERLER

İş stresini en çok Z kuşağı yaşıyor

Ekonomik güvencesizlik ve iş stresiyle şüphesiz tüm çalışanlar mücadele ediyor ancak araştırmalar gösteriyor ki Z kuşağı, gerilimi herkesten daha fazla hissediyor olabilir.