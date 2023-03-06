MHP’li Yalçın, İYİ Partili Türkkan’ın birlik mesajını veren CNN Türk’e çattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Meral Akşener’in altılı masadan çekilmesinden sonra ‘birlik’ ve ‘sükunet’ mesajı veren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın paylaşımının CNN Türk canlı yayınında okunmasına çok sinirlendi.

MHP’de CNN Türk’e Lütfü Türkkan kızgınlığı. (YouTube)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kabul etmeyip masadan çekildiğini duyurmuş, diğer liderleri sert sözlerle hedef almıştı.

Tartışmalar hafta sonu boyunca sürerken bazı İYİ Partililer masaya dönülmesine dair sağ duyu mesajları verdi.

Bunlardan biri de Lütfü Türkkan’dı. İYİ Partili vekil dün Twitter’dan, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek” mesajı paylaştı.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.

Sakin olmak gerek. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) March 5, 2023

Türkkan’ın mesajı CNN Türk’teki programda okununca MHP’li Yalçın kızdı. Kanalı hedef alan Yalçın, Twitter’dan, “Lütfü Türkkan denen bir siyasi müptezelin tweet’ini konu eden CNN TV ne yapmaya çalışıyor anlamakta zorluk çekiyoruz” diye yazdı.